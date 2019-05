CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER JOVIC / Il Barcellona si tira fuori dalla corsa per Luka Jovic. Stando al 'Mundo Deportivo', il club blaugrana avrebbe interrotto le negoziazioni per il giovane attaccante dell'Eintracht Francoforte, dando così il via libera ai rivali del Real Madrid.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Valverde cercherebbe infatti un attaccante di caratteristiche diverse, con il Barça che non sarebbe intenzionato inoltre ad accontentare le richieste del sodalizio di Bundesliga, che chiederebbe 70 milioni di euro per il centravanti serbo. Jovic in Serie A piace a Juventus e Inter