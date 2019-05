CHIEVO-SPAL DIRETTA SERIE A LIVE TEMPO REALE CRONACA SALVEZZA DI CARLO SEMPLICI - Chievo-Spal apre il sabato della trentacinquesima giornata del campionato di Serie A. I clivensi di Mimmo Di Carlo, matematicamente retrocessi in Serie B, possono mettere in mostra i giovani talenti del vivaio da lanciare in prima squadra nella prossima stagione; di contro, ai ferraresi di Leonardo Semplici serve un risultato positivo per certificare la permanenza nella massima serie per il secondo anno consecutivo.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Bentegodi' di Verona.

FORMAZIONI UFFICIALI CHIEVO-SPAL

CHIEVO (4-3-1-2): Semper; Depaoli, Andreolli, Cesar, Fry; Rigoni, Ndrecka, Hetemaj; Vignato; Meggiorini, Grubac. All. Di Carlo

SPAL (3-5-2): Viviano; Cionek, Bonifazi, Felipe; Lazzari, Murgia, Missiroli, Kurtic, Fares; Petagna, Floccari. All. Semplici

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 89*; Napoli 70; Inter 62; Atalanta 58; Torino* 57; Milan 56; Lazio 55; Sampdoria 48; Sassuolo 41; Cagliari e Fiorentina 40; Spal 39; Bologna e Parma 37; Genoa 35; Udinese 33; Empoli 29; Frosinone 23; Chievo 15

*una partita in più

