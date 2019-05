CALCIOMERCATO JUVENTUS RUBEN DIAS / Scatto Juventus per Ruben Dias. Dopo gli incontri delle scorse settimane con Jorge Mendes, il club bianconero sarebbe pronto ad accelerare le operazioni per portare a Torino il giovane difensore del Benfica.

Stando al quotidiano 'Record' il classe '97 sarebbe adesso più vicino ai campioni d'Italia, che lo avrebbero messo in cima alla lista della spesa per rinforzare il reparto difensivo, viste anche le difficoltà riscontrate per

Ruben Dias ha una clausola rescissoria di 60 milioni di euro, con la Juve che punterebbe però a strapparlo al Benfica ad un prezzo più abbordabile. Per le ultime notizie di calciomercato Clicca Qui! Sulle tracce del nazionale portoghese ci sarebbe anche l'Atletico Madrid per rimpiazzare Godin, che a luglio sbarcherà a parametro zero all'Inter.

