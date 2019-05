Barcellona, la nuova strategia per arrivare a Griezmann

BARCELLONA GRIEZMANN / Ad un anno di distanza dal grande rifiuto, Antoine Griezmann rimane il principale obiettivo di mercato del Barcellona che dopo il tentativo fallito per il gioiello Jovic dell'Eintracht Francoforte sta concentrando tutti i suoi sforzi sul francese dell'Atletico Madrid.

Lo riferisce il giornalista Franciscodel catalano 'Mundo Deportivo' secondo cui però il presidente blaugrana Bartomeu non vuole incrinare i rapporti con l'amico Cerezo, numero uno dei 'Colchoneros'. Per questo motivo l'intenzione dei catalani è di non pagare la clausola rescissoria, ma arrivare ad un accordo con l'Atletico (e non è detto che sia inferiorei ai 120 milioni della clausola...).

Le parti starebbero quindi lavorando ad una formula alternativa, mentre Bartomeu questa volta chiede garanzie anche allo stesso calciatore. Dopo il dietrofront della scorsa estate, il numero uno blaugrana vuole un accordo scritto con lo stesso calciatore per intraprendere la trattativa al fine di evitare nuovi colpi di scena proprio ad un passo dal traguardo.

