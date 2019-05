CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS ERIKSEN REAL / Il Real Madrid insiste per Christian Eriksen, che in Italia stuzzica la fantasia di Inter e Juventus. Il club campione d'Europa non molla la presa per il nazionale danese, indicato da Zinedine Zidane come la pedina ideale per il restyling del centrocampo merengue.

Il Tottenham valuta il suo gioiello 150 milioni di euro nonostante il contratto in scadenza nel 2020, prezzo ritenuto eccessivo dalla dirigenza spagnola.

Stando al 'Sun' il Real punterebbe sulla rottura del giocatore e gli 'Spurs' sul rinnovo, per poi ingaggiare la prossima estate a parametro zero l'ex Ajax. Florentino Perez avrebbe già trovato l'accordo con l'entourage di Eriksen sull'ingaggio, proponendo al numero 23 oltre il doppio rispetto ai quasi 5 milioni di euro che il danese percepisce attualmente a Londra.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui