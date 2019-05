Lazio, asse caldo col Genoa: doppio affare

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO LAZIO ROMULO BIRASCHI / In attesa della fumata bianca decisiva per l'arrivo a parametro zero diche da Liverpool, intanto, segna ed esulta alla Playstation proprio con Immobile e compagni immortalando il tutto sui suoi canali social, laè già nel vivo del calciomercato e lavora ad un doppio affare con il. Lo scrive il 'Corriere dello Sport' secondo cui i biancocelesti avrebbero deciso di esercitare il diritto di riscatto del cartellino diper circa 2 milioni di euro e nelle discussioni per l'italo-brasiliano dovrebbe rientrare anche Davide, difensore classe '94 individuato come elemento ideale per la difesa di Simone Inzaghi e valutato circa 8-9 milioni di euro.