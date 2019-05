CALCIOMERCATO NAPOLI BENZEMA / Karim Benzema è uno dei sogni di Carlo Ancelotti per il Napoli della prossima stagione. La strada per arrivare al francese sarebbe però tutta in salita per la società partenopea. Da un alto infatti la volontà di Zinedine Zidane di non privarsi del proprio pupillo, dall'altra l'offerta 'shock' del PSG che sarebbe disposto ad offrire 120 milioni di euro per il 32enne attaccante come riporta 'Don Balon'.

Il sodalizio campione di Francia vorrebbe riportare in patria Benzema e avrebbe individuato nell'ex Lione la pedina ideale per il reparto offensivo per sostituire Cavani (di recente accostato all'Inter) e completare il reparto d'attacco insieme al connazionale Mbappé e Neymar. Florentino Perez a certe cifre sarebbe tentato nel privarsi del centravanti, mentre Zidane avrebbe ribadito l'incedibilità del numero 9 dopo il ritorno sulla panchina merengue.

