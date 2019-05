CALCIOMERCATO JUVENTUS RABIOT / Resta ancora tanta incertezza sul futuro di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese rimane fuori rosa al PSG e a fine stagione lascerà a parametro la società campione di Francia, con la Juventus che rimane attenta agli sviluppi sul suo futuro.

Per le ultime notizie di calciomercato Clicca Qui!

La concorrenza resterebbe agguerrita per il giocatore come riporta la stampa transalpina con le big di Premier Manchester United, Liverpool e Arsenal pronte all'assalto per il classe '95. Un po' più defilate in questo momento invece Barcellona e Real Madrid. Rabiot oltre alla Juve in Serie A è stato più volte accostato anche al Milan.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui