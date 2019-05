Brescia, Balotelli il regalo promozione

BRESCIA BALOTELLI / È ufficialmente il Brescia la prima, nuova squadra della prossima Serie A. Con la vittoria di misura sull'Ascoli ed il contemporaneo pareggio del Palermo la società lombarda torna nel massimo campionato dopo otto anni di purgatorio in cadetteria e lo fa con tutta l'intenzione di non sfigurare.

Per questo, nonostante il fortissimo pressing delle big sul calciomercato , il club di Massimodovrebbe ripartire dai suoi uomini migliori, dai talentifino a, blindati dai corteggiamenti e le cui cessioni (soprattutto dei più giovani) saranno probabilmente rimandate di almeno un anno per consentire ai calciatori di imporsi anche nella massima serie in un ambiente che già conoscono bene. Ma non solo. Clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Con il ritorno in A infatti prende quota anche un vecchio sogno mai sfumato, ovvero il grande colpo Mario Balotelli. A Marsiglia ha fatto innamorare tutti, a partire dal tecnico Rudi Garcia che farebbe carte false per tenerlo, ma con la qualificazione alla Champions League ormai lontanissima la permanenza si fa sempre più complicata. In scadenza di contratto a fine giugno, dunque, si è aperta la caccia al nuovo club di Balotelli che nel frattempo esulta sui social per la promozione del 'suo' Brescia. E i tifosi sognano il primo, grande regalo per la promozione...

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui