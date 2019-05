Juventus, dall'Inghilterra: Pogba può cambiare squadra 'in saldo'

JUVENTUS POGBA / Prende quota l'ipotesi di addio di Paul Pogba al ManchesterUnited.

In Inghilterra si vocifera ormai da giorni che il francese avrebbe già comunicato ai propri compagni l'intenzione di cambiare aria e con la Champions League sempre più lontana (3 punti separano i 'Red Devils' dal Chelsea a due giornate dal termine della Premier League) le chance di permanenza ad 'Old Trafford' sono sempre più ridotte.

La Juventus rimane in allerta sognando il grande ritorno, ma da più parti il RealMadrid viene segnalato come la destinazione più probabile per il centrocampista campione del mondo. Anche se non mancano gli ostacoli. In particolare, scrive il 'The Sun', il pesante ingaggio che si porta dietro Pogba costringerebbe il Real ad uno sforzo economico fuori dai piani attuali della società per cui secondo lo stesso tabloid il giocatore dovrebbe accettare un taglio dello stipendio per favorire il trasferimento al 'Santiago Bernabeu'.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui