JUVENTUS JOAO FELIX RUBEN DIAS / La Juventus deve fare i conti con un'agguerrita concorrente in più nella corsa alle nuove stelle del Benfica.

Si tratta delche dopo settimane di raccolta di informazioni e lavoro sottotraccia starebbe alzando il pressing su Joaoe Ruben, pezzi pregiati del club lusitano sui quali la dirigenza juventina sta ragionando da tempo grazie al lavoro del manager Jorge, sempre più influente nelle strategie di calciomercato dopo l'operazione Cristiano

A riferirlo è il quotidiano portoghese 'O Jogo' a cui fa eco, in Inghilterra, il britannico 'Daily Express'. Dopo il lavoro di diversi emissari, infatti, lo United avrebbe inviato il capo degli osservatori Marcel Bout a vedere da vicino sia Felix che Dias. Lecito aspettarsi dunque che siano stati raccolti dei report positivi che verranno consegnati al board per valutare la corretta strategia d'assalto. Il Benfica, al momento, vorrebbe cedere solamente Ruben Dias e rimandare al prossimo anno la cessione di Joao Felix, ma lo United sembra fare sul serio e con l'eventuale cessione di Pogba che si fa largo avrebbe i fondi necessari per il doppio colpo.

