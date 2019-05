BARCELLONA LIVERPOOL VALVERDE / Grande affermazione del Barcellona, che batte 3-0 il Liverpool nell'andata della semifinale di Champions League.

Una vittoria esaltata dal tecnico blaugrana, che a 'Marca' spiega: "Oggi è stata una partita non semplice, ma siamo riusciti a centrare una vittoria preziosa. Non si può sempre dominare. Siamo in corsa per il Triplete, speriamo che alla fine si avveri.non mi sorprende, sappiamo cosa può fare, oggi è stato di nuovo decisivo".