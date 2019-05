BARCELLONA LIVERPOOL KLOPP / Il Liverpool esce con le ossa rotte dal Camp Nou: il Barcellona ha vinto 3-0 nonostante un'ottima prestazione dei 'Reds' che hanno sfiorato più volte il gol.

Una gara che ha lasciato soddisfatto Jurgenche nel post partita ha rimarcato proprio la grande prova dei suoi: "Non credo che possiamo giocare meglio di così: si tratta di segnare, la prestazione di per sé è stata buona".

In effetti, ter Stegen ha dovuto compiere almeno un paio di interventi per stoppare gli avanti inglesi, così come è da ricordare il palo di Salah colpito nel finale, dopo un salvataggio sulla linea. Il risultato però dice 3-0 e per il Liverpool ribaltare la situazione ad Anfield Road sarà un'impresa al limite del miracolo calcistico.

