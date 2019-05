BARCELLONA LIVERPOOL BALOTELLI MESSI RONALDO / Messi o Ronaldo: il duello tra i due fuoriclasse non si è fermato neanche con il trasferimento di CR7 in Italia. La Pulce con la doppietta in Barcellona-Liverpool ha raggiunto quota 600 gol in carriera, eguagliando proprio l'attaccante della Juventus.

Una sfida tra campioni in cui entra in scena e a gamba tesa anche Mario Balotelli che su Instagram elogia l'argentino e attacca il portoghese. In una storia pubblicata su Instagram, l'attaccante delha postato un'immagine della gara vista in tv con la scritta "Messi fenomeno. Per il bene del calcio non paragonatelo più al 7 della Juve".