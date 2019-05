BARCELLONA LIVERPOOL MESSI / Ancora una grande prestazione di Leo Messi, nel 3-0 con cui il Barcellona si porta in grande vantaggio sul Liverpool nell'andata della semifinale di Champions League. L'argentino, nel postpartita, spiega: "Abbiamo avuto le occasioni per segnare altri gol, ma dobbiamo essere contenti stasera - ha dichiarato a 'Sky Sport' - Siamo consapevoli che non è ancora finita, dobbiamo giocare a casa loro, ma oggi abbiamo disputato una grande partita.

Sono una squadra abituata a grande intensità, siamo stati bravi a reggere il loro ritmo anche se abbiamo fatto un po' fatica all'inizio e prima del 2-0. Il 3-0 è un punteggio largo, nel secondo tempo hanno creato diverse occasioni, avessero segnato un gol poteva essere tutto diverso, ma siamo stati bravi a resistere. La punizione? Sono stato anche fortunato a trovare quell'angolo. E' stato un momento molto bello, dobbiamo godercelo, possiamo vincere tutto. I fischi anon sono stati belli, dobbiamo restare tutti uniti".