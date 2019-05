p>PORTO CASILLAS / Un grande spavento per Iker Casillas : il portiere spagnolo delè stato vittima di un infarto del miocardo durante l'allenamento odierno: immediatamente ricoverato in ospedale, il calciatore è ora fuori pericolo come da comunicato del club portoghese. Proprioha voluto tranquillizzare tutti e ringraziare per i tanti messaggi di affetto ricevuti con un post pubblicato su Twitter. Una foto dal letto di ospedale accomagnato dalla frase: "Tutto sotto controllo, solo un grande spavento ma le forze sono intatte. Grazie a tutti per i messaggi e l'affetto".

