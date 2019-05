BARCELLONA CAPELLO MESSI / E' l'estate del 2005, Lionel Messi è soltanto un ragazzino ancora sconosciuto o quasi al grande pubblico: il Barcellona affronta nel Trofeo Gamper la Juventus di Fabio Capello e il talento argentino conquista il tecnico friulano.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

A raccontarlo è lo stesso allenatore a 'Sky' prima della semifinale di Champions tra i blaugrana e il Liverpool: "Lo chiesi al Barcellona, loro non potevano farlo giocare perché era il quarto straniero: dissi datecelo per un anno, poi ve lo ridiamo. Ma dissero di no". Ma c'è anche un altro ennedoto raccontato dallo stesso Capello: prima di quella sua richiesta il club blaugrana aveva già ceduto Messi ad un club della Serie B spagnola ma le sue parole convinsero i blaugrana a fare dietrofront.