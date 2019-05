Torino, Jesé Rodriguez torna a Parigi

CALCIOMERCATO TORINO JESE BETIS / Jesé Rodriguez farà ritorno al Psg. Il Betis Siviglia - come riporta 'AS' - non pare intenzionato a riscattare il calciatore, che non ha convinto in questi mesi in biancoverde.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Il giocatore - che in inverno è stato accostato al Torino - potrebbe dunque tornare ad essere un'idea per il calcio italiano visto che difficilmente rimarrà al Psg, nonostante un contratto fino al 2021.