Milan, Douglas Costa libera Lucas

CALCIOMERCATO MILAN INTER TOTTENHAM LUCAS / E' tornata con forza quest'oggi la voce dell'interesse da parte del Tottenham per Douglas Costa. L'esterno brasiliano, che sembra davvero in uscita dalla Juventus, potrebbe dunque volare a Londra per vestire la maglia degli Spurs. Un eventuale arrivo dell'ex Bayern Monaco nella Capitale inglese potrebbe portare un altro esterno d'attacco a fare il percorso inverso.

Per Lucassi ridurrebbero enormemente le possibilità di giocare titolare e proprio per questo uno sbarco in Italia non sarebbe da escludere. Il brasiliano, non è un segreto, è un pupillo di, che potrebbe decidere di portarlo a Milano, soprattutto se dovesse partire. Ma anche all'Inter sono alla ricerca di un nuovo esterno, che possa prendere il posto di Perisic. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Con qualche anno di ritardo, dunque, Lucas potrebbe sbarcare in Serie A.