JUVENTUS TOTTENHAM DOUGLAS COSTA / Una stagione da dimenticare, passata più da spettatore che da protagonista tanto che Allegri nei giorni scorsi aveva scherzato su colore dei suoi capelli ("non se neanche se è moro o biondo"): per Douglas Costa quest'estate potrebbe essere uno dei partenti nella Juventus.

Il suo addio sarebbe utile anche per finanziare nuovi acquisti e i pretendenti non mancano di certo, come si nota dagli aggiornamenti delle ultime notizie di calciomercato disponibili CLICCANDO QUI . Al brasiliano non mancano certo le pretendenti: in Italia si è parlato molto dell'Inter, ma fuori dai confini della Serie A ci sarebbe anche - tra le altre - il Tottenham: come si legge sul 'The Sun', gli 'Spurs' sarebbero seguendo da vicino l'evolversi della situazione dell'ex Bayern Monaco, pronti ad approfittarne e a far partire l'eventuale assalto.