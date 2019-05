LAZIO GENOA BIRASCHI / Impegnata nella corsa alla Champions League e nella conquista della Coppa Italia, la Lazio guarda nel contempo alla prossima stagione e in particolare al calciomercato. I biancocelesti riflettono soprattutto per nuovi colpi in difesa e un nuovo innesto potrebbe arrivare dal Genoa.

Si tratta di Davide, classe 1994, in grado di giocare sia come centrale difensivo che come terzino. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

Il difensore romano potrebbe quindi bene adattarsi al 3-5-2 di Inzaghi e potrebbe liberarsi per una cifra attorno agli 8-9 milioni di euro, come riporta il 'Corriere dello Sport'. A fargli posto potrebbe essere Wallace, che in questa seconda parte di stagione sta trovando sempre meno spazio.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui