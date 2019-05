VERONA ZEMAN AGLIETTI GROSSO / Dopo oltre due mesi senza vittorie e con la sconfitta subita a Livorno, Fabio Grosso è stato ufficialmente esonerato dal Verona. Ora i gialloblù, impegnati nella corsa ai playoff, valuteranno attentamente su chi puntare per la panchina in questo finale di stagione. Ai veneti mancano due gare prima degli eventuali playoff. In pole position, come riporta 'La Gazzetta dello Sport', ci sarebbe Zdenek Zeman.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il boemo era stato già contattato a febbraio e aveva già dato la propria disponibilità. Attenzione però anche ad Alfredo, al momento senza contratto, la cui ultima esperienza risale alla guida dell'nella scorsa stagione. C'è però una terza pista, che porta a Carmine Gautieri . "Dovrò fare le opportune valutazioni insieme al mio staff" ha dichiarato il patron veronese