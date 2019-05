FIORENTINA BABEL GALATASARAY / Vicino al club viola a gennaio, Ryan Babel potrebbe tornare nel mirino della Fiorentina in estate. Difficile infatti che il giocatore olandese, il cui contratto scade a giugno, possa decidere di restare al Fulham, visto che il club londinese è retrocesso in Championship.

Per questo l'Italia potrebbe essere un'opzione per il 32enne, che però è finito nel mirino di diversi club. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

Come riporta 'Sky Sports News', l'attaccante cresciuto nell'Ajax è finito nel mirino del Galatasaray. Per Babel potrebbe dunque aprirsi una nuova avventura in Turchia, dopo le esperienze con le maglie di Kasimpasa e Besiktas.

