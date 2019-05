NAPOLI SERI MONACO / La scorsa estate Jean-Michel Seri è stato spesso accostato al Napoli, ma alla fine il centrocampista ivoriano si è accasato in Premier League, più precisamente al Fulham. Con la retrocessione immediata da parte dei 'Cottagers' appare però difficile che il giocatore possa restare a Londra.

Il giocatore però potrebbe tornare in Francia. Come riporta il 'Daily Mail' su di lui sarebbe forte il pressing del Monaco, che sarebbe pronto a riportare il centrocampista africano in Ligue 1.

