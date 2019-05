CALCIOMERCATO INTER OZIL ARSENAL / Niente Inter per Mesut Ozil. Il fantasista tedesco, accostato ai nerazzurri nelle ultime sessioni di calciomercato, non lascerà l'Arsenal, almeno nell'immediato.

Per restare aggiornato con tutte le news di mercato CLICCA QUI . Il calciatore - intervistato da 'SkySports' - si è detto felice con la maglia dei Gunners: "Sì, perché non dovrei? Oa ho 30 anni... Resterai? Assolutamente, ho ancora due anni di contratto qui, dopo non so cosa succederà..."