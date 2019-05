PORTO CASILLAS / La notizia del ricovero di Iker Casillas per un problema cardiaco ha scosso il mondo del calcio. In tantissimi, da giocatori ai club fino ai semplici tifosi, hanno voluto lasciare un messaggio di auguri e di incoraggiamento al portiere del Porto. Oltre alla società lusitana, anche altri club hanno rivolto un proprio pensiero a Casillas, come Inter e Atheltic Bilbao.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

E con loro anche tanti giocatori o ex calciatori, tra cui gli ex compagni di nazionaleoltre a Francesco. Non poteva poi mancare l'appoggio del Real Madrid, che attraverso un comunicato ha voluto esprimere il proprio pensiero: "Il Real Madrid vuole trasmettere tutto il suo appoggio all'amato capitano Iker Casillas. Ci ha insegnato nel corso della sua carriera a superare le sfide più incredibili per accrescere la storia del nostro club e ci ha insegnato che arrendersi non si adatta alla nostra filosofia di vita, dimostrando di essere più forte quando il cammino diventa più duro. Il Real Madrid desidera vedere il suo eterno capitano recuperato quanto prima possibile e gli inviano i migliori auguri".