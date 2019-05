Porto, paura per Casillas: problema cardiaco, operato d'urgenza

CASILLAS OPERATO CUORE / Pomeriggio di paura per Iker Casillas: il leggendario portiere è stato ricoverato d'urgenza presso il CUF Porto Hospital a causa di un problema cardiaco sofferto durante un allenamento col Porto. Come riporta 'As', al termine della sessione lo spagnolo ha sentito un forte dolore al petto, abbandonando il campo in barella. Il medico sociale del club ha disposto il ricovero immediato. In Portogallo affermano che l'ex Real Madrid si sia sottoposto a una piccola operazione chirurgica e che, in questo momento, è cosciente e fuori pericolo.

Ovviamente, almeno per questa stagione il 37enne non tornerà in campo, ma anche il resto della sua carriera ( ha rinnovato con i Dragoes fino al 2021 ) è a rischio.

Questo il comunicato del Porto sulle sue condizioni: "Casillas ha avuto un infarto miocardico durante la sessione d'allenamento del mercoledì mattina, che è stata prontamente interrotta per fornire assistenza al portiere. In questo momento il giocatore si trova nell'ospedale CUF Porto: sta bene, stabile e il problema cardiaco è stato risolto".

