CALCIOMERCATO JUVENTUS MARCELO REAL MADRID MENDY / L'esperienza al Real Madrid di Marcelo potrebbe essere giunta ai titoli di coda. Il terzino infatti è reduce da un'annata non eccezionale con il club spagnolo, il quale starebbe seriamente pensando di sostituirlo in estate.

Secondo quanto riportato da 'Donbalon.com', il brasiliano dunque sembrerebbe avvicinarsi alla, club in cui ritroverebbe il suo ex compagno Cristiano. Intanto ilavrebbe già individuato il sostituto: l'idea è quella di portare in Spagna Ferland, terzino sinistro del. Il costo dell'operazione dovrebbe basarsi sui 40 milioni di euro.

Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI!

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui