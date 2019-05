Milan, Gattuso furioso: ritiro punitivo fino a lunedì! Il motivo...

MILAN RITIRO PUNITIVO BAKAYOKO / Ancora tensione in casa Milan: ieri la riunione tra Gazidis, Leonardo e Gattuso si era chiusa con la richiesta di massimo impegno e professionalità da parte di staff e calciatori per provare a ripendersi il quarto posto, fondamentale per il futuro del club.

Oggi, però, il tecnico si è infuriato a causa di un enorme ritardo di, presentatosi all'allenamento circa un'ora dopo il previsto.

La reazione di 'Ringhio' non si è fatta attendere: ritiro punitivo, per tutti, fino a lunedì, giorno in cui i rossoneri ospiteranno il Bologna a San Siro. Una decisione irremovibile nonostante i tentativi di mediazione da parte dei calciatori: vedremo se la scelta scuoterà il gruppo o causerà ulteriori problemi.

