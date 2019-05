Inter e Napoli, clamoroso scambio Icardi-Insigne: le cifre

CALCIOMERCATO INTER NAPOLI SCAMBIO ICARDI INSIGNE /Lorenzo Insigne e Mauro Icardi hanno vissuto una stagione tribolata nei loro rispettivi club e potrebbero, presto, cambiare aria.

Il caos generato con il forzato addio alla fascia di capitano dell'argentino sembra aver compromesso definitivamente il suo rapporto con l'Inter ( nonostante le ultime dichiarazioni di Wanda Nara ), mentre il partenopeo, tra fischi dei suoi tifosi e un rapporto non idilliaco con Ancelotti, starebbe valutando seramente insieme a Mino Raiola l'idea di vestire una nuova maglia.

Ieri il 'Magnifico' ha incontrato il suo agente, al quale ha chiesto di trovare un progetto di grande livello per esprimersi al massimo. Al momento, non è semplice accontentare le richieste di De Laurentiis, che lo valuta 100 milioni, ma 'Radio CRC' ha svelato un possibile e clamoroso scenario: proprio dall'Inter è arrivato un sondaggio importante per Insigne e la disponibilità a valutare uno scambio. L'italiano è valutato dai milanesi intorno ai 60 milioni contro i 90 di Icardi: l'affare sarebbe quindi possibile con un conguaglio da 30 milioni versato dagli azzurri al club di Suning.

Dal Napoli, per ora, non arriva entusiasmo rispetto alla proposta: l'idea del club resta di monetizzare subito l'eventuale cessione incassando una cifra vicina ai 100 milioni, ma è anche vero che ad Ancelotti Icardi piace e il suo profilo sarebbe perfetto per rinforzare l'attacco. Vedremo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui