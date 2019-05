CALCIOMERCATO LAZIO LOTITO SIMONE INZAGHI / La Lazio non sta disputando un ottimo finale di stagione. La squadra biancoceleste infatti è quella che sembra aver meno possibilità di riuscire a ottenere un piazzamento valido per partecipare alla prossima Champions League. Le recenti sconfitte in campionato contro Milan e Chievo infatti hanno allontanato la squadra dal quarto posto, ora distante 4 punti.

I recenti risultati hanno puntato i fari anche su Simone Inzaghi, il cui futuro sarà determinato a fine stagione.

A cercare di fare chiarezza ci ha pensato a 'Il Tempo' il presidente: "Non sono solito fare ramanzine: devo valutare e dare consigli agli addetti ai lavori, se ce ne sono le condizioni. Do solo suggerimenti. Ne ricevo anche e, se mi convincono, provo a metterli in pratica. Inzaghi ha un contratto e nessuno lo ha messi in discussione, me compreso. Cerchiamo di ottenere il massimo, viste le potenzialità di rendimento ella squadra. La Lazio può tornare nell'Olimpo del calcio internazionale. Sul futuro posso dire che i piani si programmeranno in funzione dei campionati che dovremo disputare. Incideranno anche le entrate previste. Spero che venga ritrovata la serenità per questo finale di stagione: bisogna tagliare un traguardo compatibile con le potenzialità del gruppo".

