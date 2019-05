Roma, infortunio per Dzeko: le ultime sulle sue condizioni

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>ROMA INFORTUNIO DZEKO / Lasi prepara per il match col Genoa a Marassi di domenica prossima, fondamentale per continuare a sognare il ritorno in Champions League, con una piccola preoccupazione: Edin Dzeko ha subito ieri una leggera botta alla caviglia e oggi, a Trigoria, ha svolto lavoro personalizzato. Le condizioni del bosniaco non destano particolari preoccupazioni, ma lo staff di Ranieri ha deciso per precauzione di non forzare e, ovviamente, domani si saprà di più sulla sua presenza al Ferraris, che al momento non sembra essere in dubbio. Lavoro individuale anche per De Rossi e Santon, mentre per Kluivert lavoro personalizzato in campo.