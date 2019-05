CALCIOMERCATO JUVENTUS REAL MADRID POGBA / Il futuro di Paul Pogba è ancora tutto da decifrare. Il centrocampista del Manchester United non è sicuro di continuare la sua avventura in Inghilterra.

Oltre alla, che lo sta monitorando, il francese sarebbe fortemente seguito dal Realdi Zidane, suo grande estimatore. Il destino del classe '93 dunque potrebbe anche proseguire in Spagna ma non a tutti i costi. Il portale 'espn.co.uk' infatti rivela che i blancos non sarebbero intenzionati di ricoprire d'oro il francese, che dovrebbe dunque decurtarsi lo stipendio per andare a giocare al Santiago Bernabeu.

Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI!

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui