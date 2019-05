Juventus, vertice per Savic: fissato il prezzo

JUVENTUS SAVIC / Lucas Hernandez è stato ceduto al Bayern, Diego Godin saluterà a parametro zero per accasarsi all'Inter e con loro anche Stefan Savic potrebbe cambiare aria.

Soffia vento di rivoluzione in casasoprattutto nel reparto difensivo dove sono ancora in corso valutazioni sul montenegrino il quale però, in scadenza nel 2020, è stato scavalcato da Gimenez nelle gerarchie interne e quindi non esclude la possibilità di trasferirsi in una nuova squadra.

Tanti gli estimatori per l'ex Fiorentina e Manchester City, anche in Italia dove è soprattutto la Juventus a tenersi costantemente informata sugli sviluppi relativi al centrale classe '91. Lo riferisce 'Tuttosport' secondo cui lunedì sera, in occasione di Fiorentina-Sassuolo, il Ds Fabio Paratici avrebbe incontrato i rappresentanti di Savic che viene ad oggi valutato ancora circa 40 milioni di euro dai 'Colchoneros'. Fondamentale però sarà la volontà del giocatore che forzando per la cessione potrebbe liberarsi a cifre inferiori.

