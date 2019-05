Napoli, nuova offerta per Trippier

NAPOLI TRIPPIER / Il Tottenham si prepara alla cessione di Kieran Trippier finito anche nel mirino dei tifosi soprattutto dopo il ko nella semifinale di andata di Champions League contro l'Ajax.

Per il Napoli, da settimane sulle tracce del giocatore, la corsa però è decisamente in salita. Come scrive il 'Daily Star' infatti, ilsta rivoluzionando le corsie esterne e punta con decisione su Trippier per il quale sarebbe pronto a mettere sul piatto i circa 35 milioni di euro che salvo sorprese dovrebbero convincere gli 'Spurs' a vendere il laterale classe '90.