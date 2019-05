Inter, doppio piano per le plusvalenze

INTER PLUSVALENZE / Altro che messo alle spalle. L'incubo plusvalenze torna a bussare alle porte dell'Inter che dopo la rincorsa dell'anno scorso anche in questo mese di giugno dovrà chiudere il bilancio realizzando plusvalenze per circa 35-40 milioni di euro. E questa volta l'impresa sarà più complicata visto che non ci sono molti giovani della Primavera da sacrificare come fatto 12 mesi fa. Ma la dirigenza nerazzurra sta già lavorando a due piani.

Lo riferisce 'La Gazzetta dello Sport' secondo cui gli indiziati principali alla partenza restano i big Ivan Perisic e Mauro Icardi che in un colpo solo rimetterebbero a posto la situazione.

Trovare l'acquirente giusto ed alle cifre giuste, però, sarà difficile. Per questo l'ipotesi alternativa prevede il sacrificio di alcuni dei talenti in orbita interista attualmente in altri club. I nomi pià caldi sono quelli di Zinhoche sta brillando allo Standard Liegi, Andreaal Frosinone, Ionutper il quale verrà esercitata la clausola per la recompra a 15 milioni di euro dal Genoa e pure Yann, autore di una stagione altalenante al Bordeaux ma richiestissimo. Da non scartare la possibilità che vengano inseriti in altri affari come parziali contropartite, anche se l'Inter vorrebbe mantenere il controllo di questi giocatori che in ottica futura convincono i dirigenti.