CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI DYBALA PJANIC POGBA ZANIOLO CHIESA / La stagione della Juventus è ormai già andata in archivio, con la conquista dell'ottavo scudetto consecutivo, cui non ha fatto seguito, però, l'agognata consacrazione in Champions League. Nonostante un Cristiano Ronaldo in più nel motore, i bianconeri hanno fallito nuovamente l'assalto al trono europeo, con la precoce eliminazione nei quarti di finale ad opera dell'Ajax. Ultime giornate di campionato che hanno poco da dire per i campioni d'Italia, già proiettati verso il futuro. E' già, di fatto, calciomercato, con la dirigenza al lavoro per impostare le strategie per la prossima stagione. Tutti gli scenari del calciomercato Juventus, dal futuro di Massimiliano Allegri a quello di Pjanic e Dybala, fino ai primi nomi per la prossima campagna acquisti come Pogba, Zaniolo e Chiesa ma non solo.

Calciomercato Juventus, 48 ore decisive per Allegri

Nell'immediato postpartita contro l'Ajax, il presidente bianconero Andrea Agnelli aveva confermato per il futuro la posizione di Massimiliano Allegri. Ma il verdetto definitivo si avrà soltanto dopo l'incontro tra il numero uno e il tecnico. Agnelli e Allegri dovrebbero incontrarsi nelle prossime 48 ore, prima del derby con il Torino, per fare il punto della situazione. Un summit che da più parti viene definito come propedeutico a ribadire la comunione di intenti e a stabilire le linee guida per la prossima annata calcistica, ma non sono da escludere scenari differenti che potrebbero portare, dopo cinque stagioni, alla conclusione del ciclo dell'allenatore livornese sulla panchina bianconera. Quali i nomi in caso di addio di Allegri? Ritorna in auge la suggestione Guardiola per la Juventus, da non sottovalutare un ritorno di fiamma per il grande ex Antonio Conte, corteggiatissimo anche da altre big italiane come Inter, Milan e Roma.

Calciomercato Juventus, Pjanic e Dybala possibili addii 'pesanti'

Il tecnico pugliese, fermo da circa un anno dopo la burrascosa separazione dal, si sta guardando intorno e sembra propenso al ritorno in. Presto, scioglierà le riserve sul progetto che riterrà migliore.

La Juventus riflette anche sul futuro di alcuni giocatori cardine, che potrebbero essere sacrificati in caso di arrivo di offerte importanti. E' il caso ad esempio di Miralem Pjanic, giocatore destinato a rimanere in bianconero con la conferma di Allegri ma che invece potrebbe essere iscritto nella lista dei partenti se il tecnico dovesse dire addio. Il ds Paratici pensa alla pista Eriksen in caso di partenza di Pjanic. Altro nome da tenere d'occhio quanto a una possibile partenza è quello di Paulo Dybala, che ha trovato non poche difficoltà in questa stagione e per il futuro, vista soprattutto la conferma di Mandzukic, potrebbe andare incontro alle stesse problematiche di natura tattica quanto alla collocazione in campo. La cessione dell'argentino potrebbe essere valutata in caso di arrivo di offerte prossime ai 100 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, Pogba e la linea 'verde': Chiesa, Zaniolo e gli altri

La Juventus potrebbe cambiare decisamente volto nel corso della prossima stagione. Difficile ipotizzare altri colpi alla Cristiano Ronaldo, a meno che non si aprano spiragli concreti per Pogba. Il ritorno del francese è uno dei pallini di mercato dei bianconeri, che in generale dovrebbero però muoversi all'insegna del ringiovanimento della rosa con elementi di grande spessore. Calciomercato.it ha riferito dei contatti costanti per Ruben Dias e Joao Felix del Benfica, gli altri nomi nel mirino sono altrettanto noti. Per la difesa si segue sempre De Ligt, anche se la concorrenza del Barcellona (e non solo) è forte. Chiesa è il nome forse più caldo per l'attacco, Paratici è stato visto al 'Franchi' in occasione di Fiorentina-Sassuolo: difficile pensare a una coincidenza. Da valutare la situazione di Zaniolo, per il quale bisognerà attendere l'esito finale del campionato della Roma, ancora impegnata alla rincorsa a un posto in Champions League.

