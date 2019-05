Inter, Ausilio in missione: i nomi sul taccuino

INTER ZIYECH TAGLIAFICO / Gioielli in vetrina in Champions League che giunge alle battute finali e mette in mostra i migliori talenti in circolazione pronti ad infiammare l'estate di calciomercato. L'Ajax più che mai attira le attenzioni dei grandi club e per questo ieri sera, a Londra, gli osservatori delle big europee erano tutti concentrati sull'incrocio col Tottenham per cogliere i potenziali affari della prossima sessione.

Tra questi c'era anche il Ds dell'Pieroche, riferisce il 'Corriere dello Sport', era in missione con alcuni obiettivi ben precisi. A partire dal terzino Nicolas, titolare dell'Argentina e profilo attenzionato ormai da tempo. Attenzione però anche a Hakim, una delle stelle assolute di questo grande Ajax per il quale potrebbe profilarsi un duello con la Roma. Lo stesso Ziyech, infatti, in esclusiva a Calciomercato.it ha confermato che il capitolo Roma "non è chiuso" dopo il trasferimento sfumato l'estate scorsa. Complicata, ma da non scartare, anche l'ipotesi David