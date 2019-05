TORINO MARINO / Pierpaolo Marino apre le porte a un possibile approdo al Torino. L'esperto dirigente è stato accostato al club di Cairo date le indiscrezioni che vogliono Petrachi vicino alla Roma.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Così, ai microfoni di 'Radiosportiva', l'exha parlato in maniera chiara: "Per me sarebbe un motivo d’orgoglio lavoare nel Toro, nonché un’impresa bellissima e stimolante in questa fase della mia carriera". Intercettato poi da 'Tuttosport', Marino ha chiarito la posizione secondo la quale contatti anche informali con il patron granata non ce sono stati finora, per poi spingersi in pronostici sul prosieguo della stagione: "Se vi ricordate fin da ottobre dicevo che con Mazzarri la squadra avrebbe avuto buone chance di andare in Europa. Questo anche perché Walter imposta un lavoro che dà frutti, nel finale di stagione. Le probabilità di andare in Champions si assestano sul 10%, mentre sono sul 50% se parliamo di Europa League".