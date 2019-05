Juventus, due centrali per Allegri: Paratici studia Acerbi

JUVENTUS ACERBI / L'aritmetica certezza dell'ottavo scudetto consecutivo ha permesso alla Juventus di anticipare le manovre di calciomercato con Fabio Paratici che è già in piena attività. Settimane di viaggi e incontri per il direttore sportivo juventino che in questa fase sta concentrando le proprie ricerche sul reparto difensivo dove con Caceres in uscita e Barzagli che si ritirerà, oltre a valutare l'adattabilità di Alex Sandro e Emre Can si renderanno necessari due innesti.

Lo riferisce il 'Corriere dello Sport' secondo cui per i bianconeri sta diventando ormai irraggiungibile il centrale dell'Ajax Matthijse puredel Benfica costa moltissimo. Per questo, Paratici avrebbe messo gli occhi anche su Francesco, classe '88 leader difensivo delladi Simone

Secondo il quotidiano romano il Ds della Juventus era a Marassi per Sampdoria-Lazio proprio per monitorare Acerbi, oltre al gioiellino belga Praet dei blucerchiati. Una pista anche questa però complicata, visto che per i biancocelesti e soprattutto per il presidente Lotito l'ex Sassuolo è considerato incedibile. Attenzione quindi anche alle altre piste che conducono a Savic dell'Atletico Madrid ed al giovane Demiral attualmente al Sassuolo. Su Romero, già acquistato dal Genoa, sono in corso valutazioni.

