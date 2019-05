CALCIOMERCATO NAPOLI RAIOLA INSIGNE / In casa Napoli continua a tenere banco il futuro di Lorenzo Insigne. Dopo un inizio di stagione molto positivo, da metà novembre scorso il talento di Frattamaggiore ha mostrato discontinuità nelle prestazioni, fattore che lo ha esposto a molteplici critiche. Le ultime sono piovute sottoforma di fischi dopo l'uscita dal campo nel match di Europa League contro l'Arsenal, occasione che lo vide sedersi in panchina platealmente in polemica con tifosi e, forse, Ancelotti, che lo ha escluso dalle ultime due uscite stagionali contro Atalanta e Frosinone.

Calciomercato Napoli, futuro Insigne: le ultime

Inevitabili le voci di calciomercato che lo vorrebbero lontano da Napoli la prossima estate: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Come appreso da Calciomercato.it, ieri Insigne ha avuto un incontro con Mino Raiola, suo agente: l'occasione è stata colta per fare il punto sul momento difficile della squadra, sul rapporto con Ancelotti e sulle prospettive per il prossimo mercato estivo, che il suo entourage sta sondando. Tra i club stranieri alla finestra figurano PSG e Chelsea (alle prese con il blocco sui trasferimenti imposto dalla Fifa), che dovranno presentare un'offerta esosa per convincere De Laurentiis a farlo partire. La valutazione del talento 27enne si avvicina ai 100 milioni di euro.

