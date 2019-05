Juventus, fissato il prezzo per Pogba: 140 milioni!

CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA / Continua a tenere banco il futuro di Paul Pogba, con la Juventus che continua a sognare il ritorno a Torino del francese.

Ilresta però un avversario temibile per i bianconeri, con il campione del mondo che sembra intenzionato a lasciare ilsoprattutto in caso di mancata qualificazione in Champions League dei 'Red Devils'. Per le ultime notizie di calciomercato Clicca Qui!

E la società inglese avrebbe già fissato il prezzo di un'eventuale cessione di Pogba. Stando al 'Daily Mirror', lo United darebbe il via libera alla cessione del centrocampista classe '93 per un assegno da 140 milioni di euro. Il nazionale transalpino è sotto contratto attualmente fino al 2021 con opzione per un altro anno.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui