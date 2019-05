CALCIOMERCATO MILAN JUVENTUS ROMAGNOLI DONNARUMMA / Settimo posto in classifica a meno tre punti dalla zona Champions League. L'ultimo week-end di campionato ha regalato una brutta sorpresa al Milan, battuto dal Torino e scivolato, per la prima volta dopo molte settimane, fuori dalle prime quattro posizioni. Una brusca frenata che ha imposto riflessioni alla dirigenza, pronta a ripartire con un nuovo allenatore la prossima stagione. Tuttavia, soprattutto in caso di mancata qualificazione all'ambita competizione europea, anche la rosa potrebbe subire importanti stravolgimenti dal mercato, con le cessioni di alcuni big pronte a finanziare la nuova campagna acquisti.

Calciomercato Juventus, Romagnoli e Donnarumma: colpi dal Milan

Tanti i top club internazionali e italiani pronti ad approfittare della messa in vendita dei gioielli rossoneri; tra questi non può mancare la Juventus.

Sempre vigile sui talenti italiani, ormai da anni la dirigenza torinese ha messo Gigio Donnarumma e Alessio Romagnoli nella lista dei desideri. Così, le indiscrezioni potrebbero tornare di moda la prossima estate. Il capitano rossonero può rientrare nel progetto di ringiovanimento della difesa juventina: classe 1995, ha un contratto in scadenza nel 2022 e una valutazione che sfiora i 60 milioni di euro. Resta da decifrare anche il futuro di Donnarumma, profilo che continua a piacere anche alle migliori società straniere (PSG tra le altre). Nonostante le voci sul rinnovo, la mancata qualificazione Champions aprirebbe le porte all'addio per cifre superiori ai 50 milioni. La Juventus resta in allerta pronta a sferrare l'assalto decisivo.

