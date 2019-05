CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER KEAN / L'ombra dell'Inter e dell'ex Beppe Marotta sul futuro alla Juventus di Moise Kean. I nerazzurri sono attenti alla situazione del 'Millennial', che potrebbe rientrare in un ipotetico scambio con Icardi a Torino. Fabio Paratici non sembra però intenzionato ad aprire ad un eventuale addio del giovane attaccante e, stando al 'Corriere dello Sport', avrebbe intenzione di chiudere al più presto la trattativa per il rinnovo dell'ex Verona.

La Juventus avrebbe chiuso ad una cessione Kean e prossimamente potrebbe esserci l'incontro decisivo con la fumata bianca per la firma del giocatore. L'agente Raiola chiederebbe garanzie per il proprio assistito, con la volontà in questo senso dei bianconeri di prospettare un futuro da protagonista a Torino per il numero 18. Kean firmerebbe un prolungamento fino al 2024 dell'attuale accordo in scadenza nell'estate 2020, a 2 milioni di euro d'ingaggio più bonus a salire nel corso delle prossime stagioni.

