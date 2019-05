CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER ERIKSEN REAL / Juventus e Inter restano vigili sulla situazione di Christian Eriksen, con Paratici ed Ausilio in tribuna ad assistere al match di Champions tra Tottenham e Ajax. Arrivano però brutte notizie per le due big d'Italia in merito al futuro del danese. Stando al quotidiano 'AS', il Real Madrid avrebbe trovato un accordo verbale con il danese per sbarcare in Spagna la prossima estate.

Per le ultime notizie di calciomercato Clicca Qui!

La società campione d'Europa avrebbe trovato l'intesa con i rappresentanti del giocatore e adesso tratterà con il Tottenham per il prezzo del cartellino. Il Real farebbe leva sul rifiuto di Eriksen all'ultima proposta di rinnovo degli 'Spurs' e avrebbe assicurato al numero 23 un ingaggio superiore rispetto all'offerta del suo attuale club. Trovare però l'accordo con il Tottenham non sarà semplice, visto che il presidente degli inglesi Levy valuta Eriksen 150 milioni di euro.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui