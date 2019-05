CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI GUARDIOLA CRISTIANO RONALDO / In casa Juventus si attendono notizie ufficiali sul futuro di Massimiliano Allegri. L'allenatore italiano, più volte nei mesi scorsi è stato al centro di indiscrezioni che lo vorrebbero lontano da Torino. Tuttavia, nonostante la cocente eliminazione dalla Champions League, per lui si profila almeno un'altra stagione sulla panchina bianconera. A onfermarlo è il noto agente Giovanni Brachini, molto vicino al tecnico toscano: "La Juve è contenta di lui e lui ha il massimo rispetto della Juve - spiega ai microfoni di 'Tuttosport' - Resta? Penso proprio di sì. I presupposti ci sono tutti, ma proprio per la qualità del rapporto che esiste tra di loro saranno importanti gli incontri che avranno. Chiederà molti cambiamenti? Non credo sia questo il punto.

L’obiettivo unico di questi incontri è avere un’identità di vedute su obiettivi e programmi futuri.via dal City? Per me è una cosa assolutamente impossibile".

Brachini ha poi svelato un retroscena sull'affare che ha portato Cristiano Ronaldo in bianconero: "Operazione quasi impossibile? Non ne ho mai parlato... Ronaldo alla Juve! E' nata da un incrocio di informazioni e il nostro compito - ottenuta la disponibilità di Ronaldo e in piena collaborazione con i suoi agenti - è stata quella di portare le notizie giuste all’acquirente. Tutto è nato dopo la finale di Champions, con la scintilla fatta scoccare da Mendes, che ha fatto un grande lavoro con il Real rendendo possibile la cessione di questo incredibile campione. Marotta non era d’accordo? Non me ne sono mai accorto. Se l’ha fatto, deve essere successo in privato. Perché il presidente, lui e Paratici hanno lavorato sempre in grande sintonia".

