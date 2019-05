CALCIOMERCATO JUVENTUS ERIKSEN PJANIC / Una rete di van de Beek decide il primo round della semifinale di Champions League tra Tottenham e Ajax. Tanti gli osservatori in tribuna per osservare i gioielli delle due squadre, tra cui anche Paratici ed Ausilio. E i due dirigenti di Juventus e Inter potrebbero battagliare la prossima estate per Christian Eriksen, al centro di diversi rumors di mercato visto il rinnovo per il momento in standby con gli 'Spurs'.

Il fantasista danese ieri sera non ha fornito una prestazione all'altezza della propria fama, ma resterebbe comunque nei radar di Paratici soprattutto in caso di cessione di Miralem Pjanic. Stando al 'Corriere dello Sport' il capo area sport bianconero farebbe un affondo per Eriksen soltanto se dovesse verificarsi l'addio del bosniaco ex Roma. Per il numero 23 degli 'Spurs' occhio però alla forte concorrenza del Real Madrid, che secondo la stampa spagnola avrebbe già trovato un accordo verbale con il giocatore. Più fattibile per la Juventus sarebbe eventualmente il colpo Alderweireld, già da tempi non sospetti sulla lista di Paratici per puntellare il reparto difensivo.

