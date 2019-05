CALCIOMERCATO ROMA INTER CONTE / Si infiamma la sfida per Antonio Conte. Il tecnico italiano, che discute un esoso divorzio dal Chelsea, è ormai da mesi alla ricerca di un nuovo progetto, con diverse indiscrezioni provenienti dall'Italia e dai campionati stranieri. Conte piace molto alla Roma, che a fine stagione potrebbe ringraziare Ranieri per ripartire dall'ex c.t., obiettivo anche dell'Inter, che, nonostante le continue rassicurazioni su Spalletti, ha già intrapreso i primi contatti. Tuttavia, le insidie per le due italiane provengono dall'estero, dove il PSG continua la crisi di risultati che ha messo di nuovo a rischio la posizione di Tuchel.

Da non sottovalutare, infine, un nuovo e sorprendente tentativo del: nonostante il prolungamento con, infatti, i recenti risultati poco soddisfacenti inhanno rimesso in discussione anche il manager. Intanto, c'è già la data della risposta di Conte all'offerta giallorossa: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Entro il 12 maggio, giorno in cui si giocherà Roma-Juve, riporta la 'Gazzetta dello Sport', si attende la risposta definitiva di Antonio Conte alla corte romanista. Dal canto suo, la società di Pallotta sarebbe disposta ad accontentarlo con un ingaggio elevato (circa 10 milioni di euro a stagione) e la possibilità di ritrovare l'amico Petrachi come dirigente. Tuttavia, la beffa è dietro l'angolo, considerando i tanti club pronti a farsi avanti nelle prossime settimane.





