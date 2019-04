Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>TOTTENHAM AJAX POCHETTINO / Ilva ko in casa contro l'Il tecnico degli Spursparla così al termine del match: "Si è cambiata la nostra partita nel secondo tempo - ammette ai microfoni di 'SkySport' - E' stato un errore iniziare con quel sistema di gioco ma non avevamo molte alternative. Non sono contento ma non posso sapere come sarebbe andata con altre scelte. Il gol concesso è per pigrizia e non per la forma fisica"