Inter, van de Beek mania: i tifosi lo accolgono!

CALCIOMERCATO INTER VAN DE BEEK / Dopo il gol alla Juventus arriva anche quello al Tottenham. Donny van de Beek anche questa sera è il protagonista assoluto della vittoria dell'Ajax in Champions League. Il calciatore classe 1997 farebbe comodo davvero a tantissime squadre in giro per l'Europa e molte sono pronte a muoversi per strapparlo agli olandesi.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Tra queste c'è anche l'da tempo sulle sue tracce. Per restare aggiornato con tutte le news legate ai nerazzurri CLICCA QUI . Sui social van de Beek sembra davvero mettere d'accordo tutti ma soprattutto i sostenitori nerazzurri, che sognano il suo arrivo a Milano. Ecco alcuni tweet: